السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام بذكرى هزيمته بسداسية الموسم الماضي الموجعة، يحل الأهلي ضيفا على الاتفاق في إطار مواجهات الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كما يعاني الأهلي ضغطا آخر، فبعد أن خسر بالتعادل 1-1 في أرضه بين جماهيره في الجولة الأولى أمام ضيفه الصاعد حديثا فريق العدالة، تعرض إلى حملة انتقادات واسعة من قبل الجماهير، وهو ما يضعه أمام خيار تحقيق الفوز لاسترداد ثقة الجماهير قبل التوغل أكثر في الدوري، لكنه قد يواجه صعوبة في تحقيق مبتغاه، خاصة أن الاتفاق الذي فاز في الجولة الأولى خارج أرضه بعيدا عن جماهيره عندما تغلب على الوحدة 2-0، سيكون هو الآخر مطالبا بالاستمرار في السكة نفسها أو على الأقل عدم الخسارة. مدرب الاتفاق: خالد العطوي مدرب الأهلي: برانكو ايفانكوفتش Advertisements الجولة: 2 التوقيت: 6:40 درجة الحرارة : 38 الملعب : محمد بن فهد بالدمام قبل المواجهة يرغب الاتفاق في تكرار تفوقه بالموسم الماضي عقب فوزه بسداسية ثقيلة.

يتطلع الأهلي لتحقيق انتصاره الأول في الدوري بعد تعادله في الجولة الأولى مع العدالة.

المواجهة فرصة أخيرة لمدرب الأهلي إيفانكوفيتش بعد أن اشترطت عليه الإدارة تصحيح المسار.

في الأهلي ارتياح كبير بعد التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي والبرازيلي لوكاس ليما.

يدخل الاتفاق بحثا عن الفوز الثاني بعد أن تحقق الأول أمام الوحدة.

يملك الاتفاق أسماء مميزة كالحارس رايس مبولحي وسليمان دوكارا وفواز الطريس والكويكبي.



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كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى السداسية تؤرق الأهلي أمام الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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