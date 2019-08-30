مهمة شاقة للهلال في دار الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

بعد أن خسر جولته الافتتاحية الأولى أمام مضيفه الاتحاد 1-3، يستضيف فريق الرائد الكروي الأول عند الساعة الـ7:05 مساء اليوم، فريق الهلال في ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في لقاء جماهيري، يطمح خلاله لتعويض تعثر الجولة الأولى ومغادرة سكة الهزائم سريعا، يساعده في ذلك الانتدابات الأجنبية الجيدة التي أتمتها إدارة النادي في الموسم الحالي.

وإذا كان الرائد يبحث عن تعويض الخسارة الماضية أمام الاتحاد، فإن الهلال يريد تعزيز فوزه في الجولة الأولى على أرضه على الصاعد فريق أبها 4-2.

وضع الهلال

يسعى إلى فوز يجعله يتمسك بالصدارة.

يريد كسر شوكة الرائد بعد أن كان أحد أسباب عدم فوزه باللقب الموسم الماضي نتيجة تعادله معه.

قد يواجه المدير الفني رازفان لوشيسكو صعوبة في تخطي خصمه اليوم لقلة خبرته بطبيعة المنافسات المحلية.

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ما زال الفريق يعاني غياب المهاجم الثاني ولاعب المحور الدفاعي، وزاد الوضع تأثيرا غياب عبدالله عطيف.

يشهد اللقاء مشاركة أمين كردي منذ البداية بعد مشاركته لدقائق أمام الاتحاد آسيويا.

وضع الرائد

يخوض المواجهة بعد اكتمال عناصره الأجنبية للمرة الأولى.

مديره الفني بيسنيك هاسي يتفوق على نظيره في الهلال بالخبرة المكتسبة عن الدوري.

يريد أن يخرج متعادلا على أقل تقدير قبل فترة التوقف لأيام الفيفا المقبلة.

يفتقد دفاعه حسين الشويش بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

يعد وسطه أقوى خطوطه وزاده استقطاب جهاد الحسين في صفقة أثارت الجماهير القصيمية.