الاتحاد في ضيافة العهد لتأكيد التأهل لكأس محمد السادس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحصيلة جيدة من الأهداف وكامل النقاط، يحل الاتحاد السعودي ضيفا على العهد اللبناني اليوم على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت ضمن إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكان الاتحاد نجح في إنهاء مهمة الذهاب بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بالفوز 3-0، وهو ما يدفعه لدخول اللقاء أكثر اطمئنانا لاقترابه من التأهل إلى دور الـ16.

وسيحرص الاتحاد بقيادة المدير الفني خوسيه سييرا على حماية المنطقة الخلفية وفي الوقت نفسه تصعيب مهمة العهد من خلال زيارة مرماه بهدف يربك كل حساباته في تعديل النتيجة.

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وينتظر أن يمنح سييرا الفرصة لعدد من الوجوه التي لم تظهر في الموسم الحالي مع الاحتفاظ بالأسماء الأكثر تأثيرا للمواجهة المهمة التي تنتظره أمام الهلال ضمن إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا على ملعب الأخير في الرياض بعد أن انتهت مباراة الذهاب في جدة بالتعادل 0-0.

من جهته، سيرمي مدرب العهد باسم مرمر بكل أوراقه المتاحة بحثا عن عودة مبكرة قبل أن يسرقه زمن المباراة، حيث يعتمد على أسماء جيدة كالتونسي محمد العكايشي صاحب التجربة الاحترافية مع الاتحاد وكذلك زميله محمد حيدر.

المريخ والوداد المغربي

في قمة أفريقية عربية عاصفة، يستقبل المريخ على ملعبه في أم درمان نظيره الوداد البيضاوي المغربي ضمن ذهاب دور الـ32.

وتكمن قوة المواجهة في سعي المريخ للقتال على هذه البطولة بعد خروجه المرير قبل أيام من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري، حيث غادر نتيجة احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد أن خسر الذهاب 0-1، وفاز 3-2 في العودة علما بأنه كان متقدما 3-1 قبل أن يستقبل هدفين في زمن قاتل دخل ضمن دائرة الوقت الضائع، لذلك سيكون مطالبا برد اعتباره أمام جمهوره خاصة أنه نجح في النسخة الماضية بالوصول إلى أدوار متقدمة.