جيروتو يقترب من الهلال وسوريانو يغادر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ينتظر أن ينهي الهلال اليوم صفقة التعاقد مع لاعب المحور بفريق كورينثيانز البرازيلي غابرييل جيروتو قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي مساء اليوم، وذلك بعدما شهدت مفاوضات الهلال مع نادي فلامنجو البرازيلي بشأن لاعبه جوستافو كويلار شدا وجذبا وترددا من النادي البرازيلي وتحديدا في ناحية مطالبه المالية ورفع قيمة الصفقة إلى 12 مليون يورو، مستغلا دخول نادي بولونيا الإيطالي طرفا في الصفقة، فيما توقف عرض الهلال عند 8 ملايين يورو.

وكشفت وسائل إعلام برازيلية أن غابرييل جيروتو غادر مع وكيل أعماله أمس عبر طائرة خاصة إلى دبي الإماراتية لإجراء فحوصات طبية تسبق الإعلان الرسمي لانضمامه إلى الهلال مقابل 5.5 ملايين يورو، علما بأن نادي كورينثيانز يمتلك 50% من قيمة عقد انتقال اللاعب بعد أن اشتراه من نادي بالميراس البرازيلي عام 2017.

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من جهة ثانية، أعلن نادي الهلال أمس فسخ عقد محترفه الإسباني جوناثان سوريانو بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب بعد توقيعه اتفاقية إنهاء عقده، مثمنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال.

وكان الهلال قد تعاقد مع سوريانو (33 عاما)، في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.