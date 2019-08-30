شكرا لقرائتكم حمادة أنور يدخل قائمة المرشحين لتولى منصب مدير المنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل حمادة أنور مدير الكرة السابق فى بتروجت، حسابات اتحاد الكرة لشغل منصب مدير المنتخب الوطنى الأول فى الفترة المقبلة. وأجل اتحاد الكرة الإعلان عن إسم المدير الفنى الجديد، حيث يفاضل المجلس بين عدة أسماء أهمها حسن شحاتة وحسام البدرى وإيهاب جلال وطلعت يوسف وطارق العشرى. كان اتحاد الكرة قرر تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بآداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

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