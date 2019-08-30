مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود فى كاس مصر بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019...

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جدة - عمرو شويل يلتقى بيراميدز مع حرس الحدود اليوم الجمعة الموافق 30 / 8 / 2019 ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر على ستاد بتروسبورت فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة مواجهات الكأس دائماً.

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. موعد المباراة



مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة ، وكان بيراميدز قد نجح في العبور إلى دور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 ، بينما صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية 5/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. بتروجت ينتظر الفائز



مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. يلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وحرس الحدود فريق بتروجت الذي صعد لدور نصف النهائي وينتظر الفائز من بينهم ، وفى الطرف الثانى تأهل الزمالك لنصف النهائي ويلاقي الاتحاد السكندري بعد غداً الأحد في موقعة سوف تحدد أحد طرفي نهائي بطولة كأس مصر لعام ٢٠١٩ ، وحال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل لمباراة الليلة يلعب الفريقان وقتًا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويتطلع بيراميدز للفوز الليلة وإستكمال رحلة التتويج باللقب الأول.

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مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. أزمة فى بيراميدز



مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. أصبح الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، في أزمة واضحة بعدما ضمت قائمة الإصابات داخل الفريق 6 لاعبين، وهم: الحارس أحمد الشناوي، وعبد الله بكري، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق، وأحمد علي، ومحمد فتحي ، وتبدو فرص لحاقهم بالمباراة صعبة، ماعدا الحارس الشناوي، وأحمد علي.

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. دوافع بيراميدز



مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة 30 / 8 / 2019 .. يدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منتشية بعدما تأهل لدور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع بلوزداد الجزائرى بعد الفوز على ايتوال دو الكونغولى، فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1 ،ويلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وحرس الحدود فريق بتروجت الذي صعد لدور نصف النهائي وينتظر الفائز من بينهم ، وفى الطرف الثانى تأهل الزمالك لنصف النهائي ويلاقي الاتحاد السكندري بعد غداً الأحد في موقعة سوف تحدد أحد طرفي نهائي بطولة كأس مصر لعام ٢٠١٩