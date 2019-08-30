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هل يجد الضالة فى الساعة السويسرية؟ الأهلى يصل للمحطة الأخيرة بحثا عن مدير فنى...

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جدة - عمرو شويل تواجد وفد النادي الأهلي اليوم الجمعة والمكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وامير توفيق مدير التعاقدات ، في سويسرا لعقد جلسة مع اكثر من مدرب هناك في اطار مفاوضات الوفد مع اكثر من مدرب اوربي لاختيار المدرب الجديد الذي سيتولي المسئولية الفنية خلفا للاورجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت اقالته علي خلفية تراجع النتائج.

 

واكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي ان المدرب السويسري رينيه فايلر كان آخر المدربين الذين تم عقد معهم جلسة تفاوضية تمهيدا لقيادته المسئوليه الفنية للاهلي.

 

ومن المقرر ن يُعلن الاهلي عن المدرب الجديد بعد قليل خاصة بعدما ناقش الوفد الأهلاوي مع محمود الخطيب رئيس النادي على مدار الساعات الماضية تفاصيل المفاوضات إلى أن تم الإتفاق تمهيداً للإعلان بعد قليل.

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