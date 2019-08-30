شكرا لقرائتكم منتخب أنجولا يستعدى جيرالدو للمشاركة فى مباريات تصفيات كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الإتحاد الأنجولي لكرة القدم ، خطابًا رسميًا للنادى الاهلى يستدعى فيه جيرالدو لاعب الفريق للمشاركة في مباراتي جامبيا يومي 6 و 10 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 .

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ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا فيما تُقام مباراة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.

ويُعد جيرالدو أحد نجوم منتخب أنجولا حيث شارك معه في أمم أفريقيا الأخيرة بمصر قبل أن يتم استدعاؤه مؤخراً لمباراتي جامبيا في تصفيات مونديال 2022 بقطر.