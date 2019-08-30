شكرا لقرائتكم 21 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة الزمالك بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، 21 لاعبا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة الزمالك والمقررة الاحد المقبل على ستاد الإسماعيلية في الدور قبل النهائي لكأس مصر .



وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلى، عمرو خليل

خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب، مروان النجار، السيد سالم، صبري رحيل، محمود شعبان

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خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، أحمد راشد

خط. الهجوم: إيمانويل بناهيني، إيمانويل أوكوي، خالد قمر

وخرج من قائمة المباراة، رزاق سيسية وأحمد رفعت لوجود بند في عقد إعارتهما بعدم المشاركة أمام الزمالك، محمد ناجي" جدو"، أيمن غباشي، ويلسون أكاكبو، صبحي سليمان، أحمد شلبي ومروان عطية لأسباب فنية.