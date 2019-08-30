شكرا لقرائتكم سوبر صورة.. فسحة أم صفقة؟ عدلى القيعى مع ابنته فى نزهة إيطالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى فى مدينة "Casa de 'Coronari" الإيطالية برفقة ابنته وذلك بالتزامن مع الإعلان عن هوية المدرب الجديد المحتمل قيادته للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى.



عدلى القيعى

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ويتكتم مسئولو الأهلى على هوية وجنسية المدرب الجديد وقال مصدر فى الأهلى أن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال.

وأوضح المصدر أن النادى قريب جداً من إعلان المدير الفنى حتى يقود الفريق فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلى منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية.

جدير بالذكر أن الأهلى كان قد قرر إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ 16 لكأس مصر.