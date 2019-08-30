شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يودع جماهير الزمالك: "أستودعكم الله يا أعظم جمهور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك ، على توديع جماهير الفريق الأبيض، بعد انتقاله إلى صفوف مصر المقاصة، لمدة 3 مواسم مقبلة، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال أيمن حفنى فى رسالته إلى جماهير الزمالك عبر حسابه على "تويتر":"أستودعكم الله يا أعظم جمهور وكل التوفيق لنادينا"، وكان نادى المقاصة قد حصل على الاستغناء الخاصة بحفنى من الزمالك.

وانتقل أيمن حفنى إلى المقاصة مقابل 3 مليون جنيه فى الصفقة التى تمت بناءً على رغبة اللاعب فى ظل رغبته فى المشاركة بصورة أكبر فى ظل ازدحام مركزه بالنادى الأبيض.