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شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يودع جماهير الزمالك: "أستودعكم الله يا أعظم جمهور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أيمن حفنى فى رسالته إلى جماهير الزمالك عبر حسابه على "تويتر":"أستودعكم الله يا أعظم جمهور وكل التوفيق لنادينا"، وكان نادى المقاصة قد حصل على الاستغناء الخاصة بحفنى من الزمالك.
وانتقل أيمن حفنى إلى المقاصة مقابل 3 مليون جنيه فى الصفقة التى تمت بناءً على رغبة اللاعب فى ظل رغبته فى المشاركة بصورة أكبر فى ظل ازدحام مركزه بالنادى الأبيض.
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