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شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الأهلى بهدف نظيف فى دورى الجمهورية للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الزمالك والأهلى فى دورى الناشئينوتعرض لاعب من الأهلى والزمالك للطرد خلال المباراة حيث قام الحكم بطرد أحمد نبيل "كوكا" من الفريق الأحمر وطرد أيضاً محمد طارق من الفريق الأبيض وجاء هدف فوز الزمالك فى الدقيقة 90 والذى سجله أحمد هيكل.
وكان النادى الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق سموحة، فيما خسر الزمالك أمام إف سي مصر بنفس النتيجة وانطلقت مسابقة دوري الجمهورية، يوم 23 أغسطس الجاري، والتى تقام بمشاركة 17 فريقاً بعد انسحاب نادي أسوان من المسابقة التى توج الأهلى بنسختها الماضية.
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