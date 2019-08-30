شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عن اسم مدربه الجديد بعد قليل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان خالد مرتجي عضو مجلس الاهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلي قد سافرا الأثنين الماضي في جولة أوربية للتفاوض والتعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة الأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إاقلته عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.
ومن المقرر ن يُعلن الاهلي عن المدرب الجديد بعد قليل خاصة بعدما ناقش الوفد الأهلاوي مع محمود الخطيب رئيس النادي على مدار الساعات الماضية تفاصيل المفاوضات إلى أن تم الإتفاق تمهيداً للإعلان بعد قليل.
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