- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بيراميدز يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة حرس الحدود بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل لاعبو بيراميدز بقيادة ميرهم الفنى سباستيان ديسابر إلى ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم،الجمعة، ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر .
وكان بيراميدز قد نجح في العبور إلى دور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 ، بينما صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية 5/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة حرس الحدود بالكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.