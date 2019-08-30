شكرا لقرائتكم بيراميدز يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة حرس الحدود بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل لاعبو بيراميدز بقيادة ميرهم الفنى سباستيان ديسابر إلى ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم،الجمعة، ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر .

وكان بيراميدز قد نجح في العبور إلى دور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 ، بينما صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية 5/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

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