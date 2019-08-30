شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر المعايير الثلاثة فى تأجيل اختيار مدرب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، كواليس قرار اللجنة الخماسية بتأجيل الإعلان عن المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى خلفا لخافير أجيرى.

قال المصدر إن المعايير التى تم وضعها من قبل جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، والتى تعتمد على الإنجازات والبطولات لم تلق قبول باقى أعضاء اللجنة، خاصة وأنها لن تأتى سوى بحسن شحاتة أو حسام البدرى، لذا قال أعضاء اللجنة لجمال محمد على إن هذه المعايير لن تأتى بوجه جديد للمنتخب وستجعل المنافسة محصورة بين إسمين فقط.

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وبعد هذه المناقشات، استقرت اللجنة على تأجيل إسم المدرب الجديد لحين وضع معايير جديدة أضافها محمد فضل وأحمد عبد الله تتمثل فى الحصول على دورات خارجية فى كرة القدم والقدرة على التطوير والتعامل مع الكرة الحديثة وغيرها، والتى تصب فى مصلحة إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للنادى المصرى وغيره من المرشحين.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن إسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الأسبوع المقبل.