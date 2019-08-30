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شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مكافأة خاصة للناشئين بعد الفوز على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام مرتضى منصور بالتقاط صورة تذكارية مع لاعبى الزمالك وحرص على صرف مكافأة خاصة لهم وتهنئتهم بالفوز على الفريق الأحمر مطالبا اللاعبين بمواصلة النتائج الجيدة فى الفترة المقبلة كما رحب مرتضى منصور بجميع المسئولين وفريق الأهلى الذين تواجدوا بالنادى الأبيض.
وكان النادى الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق سموحة، فيما خسر الزمالك أمام إف سي مصر بنفس النتيجة وانطلقت مسابقة دوري الجمهورية، يوم 23 أغسطس الجاري، والتى تقام بمشاركة 17 فريقاً بعد انسحاب نادي أسوان من المسابقة التى توج الأهلى بنسختها الماضية.
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