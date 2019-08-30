شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مكافأة خاصة للناشئين بعد الفوز على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، داخل ملعب الناشئين بالنادى الأبيض، وذلك لتقديم التهنئة إلى الفريق الأبيض مواليد 2001 بقيادة أمير عبد العزيز بعد الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج، بهدف دون رد سجله أحمد هيكل، فى المباراة التى جمعت الفريقان اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية فى نسخته الجديدة.

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وقام مرتضى منصور بالتقاط صورة تذكارية مع لاعبى الزمالك وحرص على صرف مكافأة خاصة لهم وتهنئتهم بالفوز على الفريق الأحمر مطالبا اللاعبين بمواصلة النتائج الجيدة فى الفترة المقبلة كما رحب مرتضى منصور بجميع المسئولين وفريق الأهلى الذين تواجدوا بالنادى الأبيض.

وكان النادى الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق سموحة، فيما خسر الزمالك أمام إف سي مصر بنفس النتيجة وانطلقت مسابقة دوري الجمهورية، يوم 23 أغسطس الجاري، والتى تقام بمشاركة 17 فريقاً بعد انسحاب نادي أسوان من المسابقة التى توج الأهلى بنسختها الماضية.