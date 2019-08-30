شكرا لقرائتكم تشكيل حرس الحدود أمام بيراميدز فى ربع نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وضم تشكيل الحدود كلا من :- Advertisements أحمد السعدني فى حراسة المرمى، و نانا انتوي - محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد تاحا - محمد أسامة حسين - مصطفى عبد المجيد - حسن مجدي - جاتوش بانوم - عمرو الحلواني - أنطوني لوكاسا. أما البدلاء :- سامح علي - محمد مصطفى شطا - محمد محمود همام - مصطفى محمد علي "مارسيلو" - أحمد شرويدة - أحمد فتحي "فيليكس" - محمد عزا القط.

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