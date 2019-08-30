شكرا لقرائتكم جنش يسافر إلى ألمانيا للبدء فى البرنامج التأهيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود جنش حارس الزمالك، عبر حسابة الرسمى عبر "انستجرام"، صورة لقدم الجبس التى كان يرتديها و عليها علامة خطأ، وبذلك يدخل بداية المرحلة الثانية من تأهيله خلال الفترة الجارية، وذلك ضمن استعدادات الحارس للسفر إلى ألمانيا لخوض تلك المرحلة تمهيدا لعودته للمشاركة فى التدريبات خلال 6 أشهر.

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وكان محمود جنش قد تواجد رفقة الزمالك في مدرجات ملعب برج العرب مؤخرا لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر وعقد جنش على هامش تواجده جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى الذى حرص على الاطمئنان على حالته وتوجيه تعليمات للجهازين الطبى والإدارى بضرورة إنهاء إجراءات سفر الحارس خلال المرحلة الجارية إلى ألمانيا للعودة إلى الزمالك بأفضل صورة.

ويغيب جنش عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الحالية لإصابته في وتر أكيلس مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.