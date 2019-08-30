جون أنطوى يقود التشكيل الرسمى لبيراميدز ضد حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر تشكيلة الفريق التى سيخوض بها مباراته أمام حرس الحدود بدور الثمانية لمسابقة كأس مصر. وجاءت التشكيلة المعلنة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوى خط الدفاع: رجب بكار – أحمد ايمن منصور – على جبر – محمد حمدى Advertisements خط الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – اسلام عيسى - لومالا عبده خط الهجوم: ايريك تراورى – جون أنطوى

تشكيلة بيراميدز

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