شكرا لقرائتكم رمضان درويش لاعب منتخب الجودو يودع بطولة العالم المقامة باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر رمضان درويش لاعب منتخب الجودو أمام لاعب فرنسا فى منافسات دور ال 32 من البطولة، وودع بطولة العالم التى تقام باليابان .

كانت البطولة قد شهدت خروج حاتم عبد الاخر وعلى حازم بعد الخسارة من منافسيهم فى الدور الـ64 من البطولة .

Advertisements

حصل محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو على المركز الخامس بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كج فى ربع النهائى، قبل أن يخسر من منافسه الإسرائيلى فى منافسات قبل نهائى بطولة العالم التى تقام باليابان.

وتضم قائمة المنتخب فى بطولة العالم كلا من محمد عبد الموجود 66 كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيى الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الآخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.