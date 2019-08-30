شكرا لقرائتكم جونيور أجاى ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا استعدادًا لمباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبلغ أجاي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه سيكون متواجد في مران الغد ليواصل الاستعداد مع فريقه لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما تُقام مباراة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.
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