شكرا لقرائتكم جونيور أجاى ينتظم فى تدريبات الأهلى غدًا استعدادًا لمباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك النيجيري جونيور أجاي لاعب الاهلي في مران الفريق غداً ، السبت، بعد العودة من بلاده حيث قضى هناك أجازة عدة ايام بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بالسفر إلى بلاده في رحلة قصيرة.

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وأبلغ أجاي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه سيكون متواجد في مران الغد ليواصل الاستعداد مع فريقه لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما تُقام مباراة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.