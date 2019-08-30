شكرا لقرائتكم ميتشو يُحذر لاعبى الزمالك من الاعتراضات قبل مواجهة الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق الأبيض من الاعتراضات قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى دور قبل النهائى من بطولة كأس مصر.

جاء تحذير ميتشو فى جلسة عقدها معهم على هامش التدريبات الأخيرة استعدادا لمواجهة زعيم الثغر بعدما فوجئ المدرب الصربى ببعض الاعتراضات بسبب عدم المشاركة خلال الفترة الأخيرة فى مباراتى ديكاداها والمقاصة أو استبدال البعض خلال المباراتين وكشف المدرب الصربى إن أي لاعب سيعترض على أي قرار فنى سيكون هناك عقابا فى انتظاره.

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وطالب ميتشو، الجميع داخل الفريق الأبيض، الالتزام بالتعليمات من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على مختلف البطولات التى يشارك فيها الفريق الأبيض خاصة إن كل لاعب داخل قائمة الفريق سيكون له دوراً معه خلال المرحلة المقبلة ولا يوجد أحد خارج حساباته الفنية.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا بالفوز على ديكاداها الصومالى 13 / 0 فى مجموع المباراتين بجانب التأهل لنصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد.