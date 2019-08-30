شكرا لقرائتكم مصر تحقق الذهبية فى سلاح السابر للسيدات بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت مصر الميدالية الذهبية لسلاح السابر سيدات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. نجح منتخب السيدات في الفوز في المباراة النهائية على المغرب بنتيجة 45 -18. مثل مصر ندى محمد حافظ ولينا علي ولوجين الفرماوي ونور حسب الله. Advertisements كان منتخب الرجال حقق ذهبية المبارزة وذهبية الشيش. يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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