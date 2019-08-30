شكرا لقرائتكم لامبارد: كانتي لم يتعافَ من إصابة الكاحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إن الفرنسي نغولو كانتي لاعب الوسط لم يتعاف من إصابة في الكاحل وسيغيب عن مواجهة شيفيلد يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب كانتي (28 عاما) عن فوز فريقه 3-2 على نوريتش سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء مطلع هذا الأسبوع ولم يستدعه ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لخوض مبارياتي ألبانيا وأندورا الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي: كانتي غير جاهز بسبب استمرار إصابته في الكاحل. لن يشارك مع منتخب فرنسا أيضا، تحدثت مع ديشان واتفقنا على أن عدم مشاركته أفضل بالنسبة له. فلنعمل على أن يستعيد لياقته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، إنها انتكاسة لكنني أركز على أن يكون بصحة جيدة. أمضى أربع سنوات قدم خلالها أداء متسقا عند مستويات مرتفعة وبجهد كبير ما أتى بمردود كبير على نحو لا يصدق. علينا الآن أن نضبط الأمور بطريقة صحيحة.

ومن المتوقع عودة المهاجم الاسباني بيدرو، الذي عانى من مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية خلال الإحماء قبل مباراة نوريتش سيتي، إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية.

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ولم يشارك أنطونيو روديغر، الذي يمثل الاختيار الأول في مركز قلب الدفاع، منذ تعرضه لإصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي ويقترب من استعادة كامل لياقته البدنية.

وحقق لامبارد أول انتصار له مع تشيلسي كمدرب أمام نوريتش سيتي على ملعب كارو رود وقال لاعب منتخب إنجلترا السابق إنه هذا الانتصار خفف الأعباء من على كاهل الفريق.

وأضاف لامبارد: هذا الفوز ساعدنا بكل تأكيد. لا أتحدث عن نفسي فقط بل كل أفراد الطاقم التدريبي الذين حققوا الانتصار الأول. أزيح عن كاهلنا عبء ثقيل لكن أمامنا أيضا الكثير من العمل. لا يمكن الاكتفاء بهذا الفوز فقط.

ويدرك لامبارد جيدا مدى قوة فريق شيفيلد يونايتد من الناحية الخططية بعد أن واجه فريق المدرب كريس وايلدر في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي حين كان لامبارد يدرب ديربي كاونتي. ويملك شيفيلد يونايتد أربع نقاط من ثلاث مباريات لكنه خسر مباراته الأخيرة على ملعب ليستر سيتي.

وقال لامبارد: بدأ شيفيلد الموسم بشكل جيد. كنت في غاية الإعجاب بهم الموسم الماضي. الإنجاز الذي حققه كريس لا يمكن التقليل منه.