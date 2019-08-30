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موهبة كوريا الشمالية يقترب من يوفنتوس الإيطالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب المهاجم الدولي الكوري الشمالي هان كوانغ-سونغ من الانتقال إلى يوفنتوس بطل إيطاليا قادما من كالياري، بحسب ما ذكرت عدة تقارير صحافية يوم الجمعة.

وأمضى هان (21 عاما)، أول لاعب كوري شمالي يحترف في ، موسمين مع بيروجيا في الدرجة الثانية معارا من كالياري.

وكان مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري معجبا منذ فترة بهان الذي سجل أربعة أهداف في 19 مباراة لبيروجيا الموسم الماضي، بحسب ما أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وينتظر الفريق عودة ساري إلى يوفنتوس بعد غيابه عن المباراة الاخيرة بعد اصابته بالتهاب رئوي، سيتدرب هان مع الفريق الأول لكن يلعب مع تشكيلة تحت 23 عاما، بحسب ما أضافت الصحيفة، فيما أشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ خمسة ملايين يورو. وأمضى الشاب فترة خلال تكوينه مع أكاديمية في قبل الانضمام الى كالياري.

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