شكرا لقرائتكم دقيقة حداد على ابنة إنريكي في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، الجمعة، أن مباريات المسابقة بقسميها الأول والثاني ستشهد وقوف الجميع قبل بدايتها دقيقة حدادا على روح ابنة لويس إنريكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، التي وافتها المنية يوم الخميس عن عمر يناهز تسع سنوات.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: نود أن نعرب عن خالص تعازينا للويس إنريكي وجميع أفراد أسرته، نتحد معهم في آلامهم خلال هذه اللحظات العصيبة.

وكانت الرابطة الإسبانية التي يترأسها خافيير تيباس قد أعربت في بيان سابق عن تعازيها للويس انريكي وأسرته لوفاة ابنته، وقالت في ذلك البيان: نعرب عن مساندتنا الكاملة للمدرب السابق للمنتخب وجميع أقاربه، نتحد معهم في آلامهم خلال هذه اللحظات العصيبة.

Advertisements

ومن جانبه، طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن يقف الجميع دقيقة حدادا على ابنة إنريكي قبل جميع المباريات في جميع المسابقات الرسمية التي ستقام مطلع الأسبوع المقبل.

كما طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بأن يقف الجميع دقيقة حدادا على ابنة إنريكي قبل انطلاق مباراتي إسبانيا الدوليتين أمام كل من رومانيا وجزر فاروه في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وتقام المباراتان يومي الخامس والتاسع من سبتمبر المقبل، وتأتيان ضمن منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

يذكر أن لويس إنريكي فجع يوم الخميس برحيل نجلته تشانا التي كانت تبلغ من العمر تسع سنوات بعد صراع مع مرض ساركوما العظام خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما اضطره لترك منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني.