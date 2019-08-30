المصارع بيل جولد برج يكشف عن أفضل نظام غذائي لصناعة وحوش كمال الأجسام.."أكل وحوش"

الموجز

كشف أسطورة المصارعة في اتحاد WWE واتحاد WCW السابق بيل جولد برج عن نظامه الغذائي الجنوني الذي أبقاه في لياقة بدنية عالية رغم وصوله سن الخمسين، وساعده في العودة إلى حلبات المصارعة.

وجبة الإفطار

عبارة عن 6 معالق من دقيق الشوفان، و 20 حبة من العنب، وملعقتين كبيرتين من العسل، ثم تدربت.

الوجبة الثانية

تناولت 12 بيضة مع صفارين، بالإضافة إلى 6 قطع من لحم الخنزير المقدد، وأربع قطع من الخبز المحمص الخالي من الجلوتين مع الأفوكادو، تناولت مكمل بروتين غذائي، بعد ذلك تناولت اثنين من البيتزا الخالية من الغلوتين مع الكثير والكثير من لحم الهامبرغر.

الوجبة الثالثة قبل التدريب

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في طريق الذهاب إلى صالة التدريب، تناولت أنا وأبني بعض الوجبات لنتناولها مثل بعض الحساء والشعرية، وبعض الروبيان. بعد ذلك، سأجري بعض التدريبات الخاصة برياضة المواي تاي وفي طريق عودتنا إلى المنزل، سنحصل على وجبة العشاء.

وجبة العشاء

وأشار قائلا: الليلة سأقوم على الأرجح بتناول بعض من لحوم البقر والبطاطا الحلوة والأفوكادو وربما مكمل غذائي آخر. بعد ذلك، سأذهب إلى ممارسة التمارين الرياضية مرة أخرى، وسأتناول البروتين بعد ذلك، وسأقوم بتناول الفيشار.

وأوضح وحش WWE: هناك قواعد بسيطة، ثابتة في حياتي دائمًا وهي:

أولا: أحاول شرب أكبر قدر ممكن من الماء كل يوم. غالون إلى غالون ونصف من الماء.

ثانيًا، أحاول ألا آكل في وقت متأخر من الليل.

وثالثا، أنا لا أشرب المشروبات الغازية.

سوف تجد أنه لا يوجد نظام غذائي محدد يتبعه بطل العالم في الوزن الثقيل، ولكن من خلال النصائح السابقة يمكن أن تكون أفضل كثيرًا على مستوى اللياقة البدنية.