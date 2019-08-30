الأهلي يقترب من الإعلان عن إسم المدرب الجديد

لايزال الغموض يكتنف مفاوضات الأهلي مع المدير الفني الجديد، حيث تأخر حسم إدارة القلعة الحمراء لهذا الملف، ما أثار حالة من القل لدى الجماهير، رغ اقترب الأهلي من حسم ملف المدرب الجديد بعد المفاوضات التى أجراها وفد النادى المتواجد حالياً فى أوروبا مع أحد المدربين أصحاب السيرة الذاتية القوية.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد أعلنت عقد اجتماع اليوم لبحث الاختيارات المتاحة وآخر التطورات في ملف المدرب الجديد، غير أن هناك استقرار كبير على عدم الإعلان عن هوية المدرب الجديد في الوقت الحالي.

وشهت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الوفد الأهلاوى مع مدرب أوروبى وتم الاتفاق بنسبة كبيرة على جميع التفاصيل بعد استطلاع رأى محمود الخطيب، رئيس النادى، حيث ناقش الأخير مع الوفد الذى يضم خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق جميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض وبالمدرب.

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ويفرض مسئولو الأهلي سياجاً من السرية حول هوية المدرب الجديد الذى تم التفاوض معه مساء أمس، الخميس، لكن الدلائل تُشير إلى أنه لاقى قبول وإعجاب رئيس النادى، الذى أكد أن المدرب المحتمل للأهلي يمتلك المواصفات التى بحث عنها النادى خلال الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالشخصية القوية أو الرغبة فى التتويج بالبطولات والقدرة على اللعب تحت ضغط جماهيرى بجانب الاستقرار فى أى فريق يتولى تدريبه فترة طويلة.

الأهلي كان قد أرسل وفداً إلى أوروبا حيث سافر مرتجى وتوفيق إلى ألمانيا صباح الاثنين الماضي وتفاوض الوفد مع أكثر من مدرب ينتمون لمدراس كروية مختلفة، أبرزها من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا قبل أن يتم الاتفاق مع أحدهم خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة انفراجة واضحة في ملف المدرب الأجنبي للأهلي الذى سيقود الفريق خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.