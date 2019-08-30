بيشكتاش لـ"الخليج 365": استعارة النني بنية الشراء مقابل 18 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف ألتوج أتالاي المتحدث الإعلامي باسم نادي بيشكتاش التركي، أن محمد النني سوف يصل إلى مدينة اسطنبول التركية اليوم من أجل الانضمام للفريق على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

وقال مسئول نادي بيشكتاش في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الجمعة: "محمد النني سوف يصل إلى اسطنبول اليوم الجمعة من أجل الإنضمام إلى بشكتاش، وقد يتم تقديم اللاعب غدًا السبت."

ونشر محمد النني صورة رفقة وكيل أعماله اليوم الجمعة أثناء السفر، في حين أكد المدير الرياضي للنادي علي نايبي، ان ما يفضل محمد النني عن التعاقد مع الفريق هو الكشف الطبي فقط.

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وتابع ألتوج تصريحاته: "الاتفاق مع أرسنال يقضي باستعارة النني خلال الموسم الحالي 2019-2020، مع إمكانية الشراء النهائي في الصيف القادم."

وأضاف: "إذا أراد بيشكتاش شراء محمد النني في الصيف القادم، من الممكن أن يدفع 18 مليون يورو ويحصل على خدماته."

ولعب محمد النني لأرسنال بداية من يناير 2016 غير أنه عجز عن لعب دور أساسي مع الفريق، وأعلن المدير الفني أوناي إيمري بشكل صريح أنهم لا ينوي الاعتماد عليه.

ولعب بيشكتاش خلال الموسم الحالي مباراتين في الدوري التركي، حيث فاز في واحد وخسر الأخرى، ويشارك في الدوري الأوروبي ضمن المجموعة الـ11، التي تضم معه؛ براجا البرتغالي، وولفرهامبتون الإنجليزي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.