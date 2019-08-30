لاعب الزمالك السابق يوضح لمصراوي حالة عمرو زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف مجدي عطوة لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أن حالة عمرو زكي مستقرة بعدما تعرض لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.

وكان نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، تعرض لحادث سيارة لتتسبب الحادثة في تهشم السيارة وتعرضه لجروح بالغة ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف عطوة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زكي يعاني من إصابة في رأسه وشرخ في الجنب، مشددًا على أنه تم حجزه في أحد مستشفيات التجمع الخامس بسبب الإصابة في الرأس.

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عطوة أوضح أن الأطباء أبلغوا اللاعب الذي سبق وأن احترف في صفوف ويجان أتليتيك الإنجليزي أنه سيحجز ليكون تحت الملاحظة خلال 24 ساعة بسبب إصابة الرأس.

ويُعد عطوة واحدًا من المقربين مع عمرو زكي حيث سبق وأن لعب الثنائي معًا خلال فترة الزمالك وإنبي.

وكان مدير مستشفى العلمين الدكتور محمد ظريف قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، إن عمرو زكي خرج من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.