منتخب الناشئين يفقد برونزية العالم للطائرة لصالح الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - فقد منتخب الناشئين للطائرة الحصول على المركز الثالث ببطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بتونس بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 1-3 في عدد الأشواط.
وحسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول والثاني لصالحه بنتيجة واحجة 25-19.
وعاد المنتخب المصري للمباراة بعد فوزه بالشوط الثالث 25-23.
لكن العودة المصرية لم تكتمل في المباراة، بعد فوز الأرجنتين بالشوط الرابع بنتيجة 25-17، لتفوز بالمباراة.
وبهذه النتيجة حقق منتخب الأرجنتين المركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال الناشئين للطائرة.
وخاض منتخب الناشئين 8 مباريات خلال مونديال الطائرة، حقق المكسب في 6 منها وخسر مباراتين.
وكان منتخب الناشئين قد تغلب على نظيره الأرجنتيني من قبل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات المجموعة الثالثة بمونديال الطائرة بنتيجة 3-1.
بينما اكتفي المنتخب المصري بالمركز الرابع في بطولة العالم للناشئين للطائرة ليعيد ما حققه جيل 2001 عندما حقق هذا المركز من قبل في البطولة التي أقيمت بالقاهرة.
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