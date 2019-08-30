الزمالك يسحق نيويورك سيتي في تحديد المراكز بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق الزمالك أول فوز له في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعد تحقيقه لفوز كبير على نيويورك سيتي بنتيجة 38-24 في المباراة التي أقيمت بينهما لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بالبطولة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده في المجموعة الثانية التي يتصدر ترتيبها برصيد نقطتين ولديه +14، لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بالبطولة.

ويحتل الدحيل القطري المركز الثاني بنفس النقاط، ولديه +5، لكنه يتأخر بفارق الأهداف لصالح بطل مصر، بينما تذيل نيويورك سيتي ترتيب المجموعة بدون أية نقاط.

ويتبقى للزمالك مباراة مع الدحيل القطري، من أجل احتلال صدارة المجموعة لكي تؤهله للحصول على أي من المركزين الخامس أو السادس في الترتيب النهائي للبطولة.

وسيلتقي الزمالك مع الدحيل القطري غدا السبت في الساعة 11.15 صباحا.

حيث أن المتصدر من كل مجموعة الزمالك (المجموعة الثانية)، مع المجموعة الأولى سوف يتنافس على المركز الخامس والسادس بالترتيب النهائي للبطولة، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف.

وحصل أحمد الأحمر لاعب الزمالك على لقب أفضل لاعب في المباراة.

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ملخص المباراة

سيطر الزمالك على الشوط الأول منذ البداية ووسع الفارق مع نيويورك سيتي إلى 7 أهداف.

لكن فريق الامريكي قلل الفارق مع بطل مصر إلى هدفين، لكن الزمالك عاد ووسع الفارق مرة أخرى.

لينتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك 19-15.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بصورة قوية وسريعة وأحرز 4 أهداف متتالية، بينما أحرز نيويرك سيتي هدف واحد، ليتسع الفارق إلى 7 أهداف مع أول 6 دقائق.

وبعد مرور 10 دقائق من أحداث الشوط وسع الزمالك الفارق إلى 9 أهداف عند النتيجة 27-18.

وواصل لاعبي الزمالك تألقهم ووسعوا الفارق مع فريق نيويورك إلى فارق الـ13 هدف، بعد إنتصاف أحداث الشوط الثاني.

وحافظ لاعبي الفريق الأبيض على تقدمهم ووسعوا الفارق مع نيويورك سيتي إلى 14 هدفا.

وفرض لاعبي الزمالك بقيادة الأحمر والدرع سيطرتهم واداءهم القوي على الشوط الثاني منذ بدايته وحتى النهاية.