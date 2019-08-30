صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "PFA" عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020). وغاب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن قائمة المرشحين رغم تسجيل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، بواقع هدف أمام نورويتش سيتي وهدفين أمام آرسنال. Advertisements ويتنافس على الجائزة كل من: الإنجليزي أشلي بارنز (بيرنلي)، البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الإنجليزي تيرون مينجز (أستون فيلا)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي)، الفنلندي تيمو بوكي (نورويتش سيتي) والإنجليزي رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي). ويتصدر الثنائي تيمو بوكي ورحيم ستيرلنج ترتيب هدافي بريميرليج برصيد خمسة أهداف بعد مرور 3 جولات حتى الآن. يُذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي حققت فيه الأندية الصاعدة نورويتش سيتي وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد أول انتصار لهم، ويبقى واتفورد هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار.

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