وقعت إدارة نادي الزمالك عقوبة سرية على مصطفي محمد مهاجم الفريق قدرها 100 ألف جنيه. وجاء قرار إدارة الزمالك بتغريم مصطفى محمد بسبب اعتراضه فى مباراة ديكاداها الصومالي في إياب دور ال 64 لدورى ابطال إفريقيا بعدما تم استبداله. ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل في نصف نهائى بطولة كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يغرم مهاجمه 100 ألف جنيه.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.