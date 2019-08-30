بالصور.. تكريم منتخبات السلاح المصرية بذهبيات اليوم

احتفلت بعثة مصر بالميداليات الذهبية الثلاثة التي تحققت في منافسات السلاح رجال في المبارزة والشيش والسيدات في السابر ضمن مباريات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. حققت مصر الميدالية الذهبية لسلاح السابر سيدات اللاعبات ندى محمد حافظ ولينا علي ولوجين الفرماوي ونور حسب الله. ندى محمد حافظ ولينا علي ولوجين الفرماوي ونور حسب الله. منتخب الرجال حقق ذهبية المبارزة اللاعبين محمد نشأت وأحمد صالح ومحمد صالح ومحمد ياسين. وذهبية الشيش رجال اللاعبين علاء أبو القاسم ومحمد عاشور ومحمد دسوقي ويوسف مرسي. وذهبية الشيش رجال اللاعبين علاء أبو القاسم ومحمد عاشور ومحمد دسوقي ويوسف مرسي. يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة. Advertisements

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