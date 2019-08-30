أمير عبدالعزيز: الفوز على الأهلي بداية موفقة

أكد أمير عبدالعزيز المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2001 أن الفوز على الأهلي اليوم ببطولة الجمهورية جاء مستحقا بعد أداء رجولي للاعبين.

وأضاف عبدالعزيز بعد المباراة ويعتبر

بداية موفقة خاصة ضمن الجولة الثانية بعد الإخفاق أمام اف سي مصر بالجولة الاولي حيث لم يحالفنا التوفيق وهو ما سيكون بمثابة دفعة معنوية لقادم المشوار بالبطولة.

أشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق يضم لاعبين مميزين سيكونون نواة للمستقبل وهذا هو هدفنا بشكل دائم مثل: حسام أشرف وأحمد خالد وبيسو وأحمد عيد وحسام فيصل.