اصابة محمد جودة لاعب طنطا بالرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التى أجراها محمد جودة لاعب طنطا تعرضه لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال المباراة الودية أمس أمام جمهورية شبين ضمن الاستعدادات الموسم الجديد بالدوري الممتاز. الودية أمس أمام جمهورية شبين ضمن الاستعدادات الموسم الجديد بالدوري الممتاز. ويجهز نادي طنطا إجراءات خضوع جودة لعملية جراحية عاجلة لدى أحد الأطباء الكبار بالقاهرة. يذكر أن فريق طنطا صعد للموسم الجديد بالدوري الممتاز.

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