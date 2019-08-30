تشكيل النصر لمواجهة الفتح فى الدورى السعودى للمحترفين

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى السعودى للمحترفين . جاء تشكيل النصر لمواجهة الفتح كالآتى : حراسة المرمى : براد جونز . خط الدفاع : سلطان الغنام ، مايكون بيريرا ، مادو ، عوض الخميس . Advertisements خط الوسط : بيتروس ، عبدالله الخبيري ، نورالدين إمرابط ن جوليانو فيكتور ، أحمد موسي . نورالدين إمرابط ن جوليانو فيكتور ، أحمد موسي . خط الهجوم : فراس البريكان . الاحتياط :وليد عبدالله ن زيد البواردي ، عبدالإله العمري ، عبدالرحمن الدوسري ، حمدالمنصور ، خالد الغوينم ، فهدالجميعة ، فرج الغشيان

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