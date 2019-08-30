رئيس الزمالك يهنئ فريق مواليد 2001 بعد الفوز على الأهلي

حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التواجد بملاعب الناشئين عقب انتهاء لقاء فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠١ أمام الأهلي والذي انتهي بفوز الزمالك بهدف

دون رد، حيث هنأ منصور، اللاعبين علي الفوز والروح العالية التي خاضوا بها اللقاء.

وطالب رئيس نادي الزمالك لاعبي

الفريق بالاستمرار في الانتصارات ، كما رحب منصور بلاعبي الأهلي والجهاز الفني وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في مقر القلعة البيضاء . وقرر صرف مكافأة للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز اليوم بقمة بطولة الجمهورية.