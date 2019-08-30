تشكيل حرس الحدود أمام بيراميدز بكأس مصر

أعلن طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الثامنة مساء اليوم، بربع نهائي كأس مصر. اليوم، بربع نهائي كأس مصر. وجاء تشكيل الفريق العسكري على النحو التالي. حراسة المرمى : أحمد عبدالودود. Advertisements خط الدفاع : عمرو الحلواني، محمود الشبيني، خالد الدسوقي، محمد تاحا. خط الوسط : مصطفى جمال، حسن مجدي، جاتوش بانوم، محمد أسامة. خط الهجوم : أنطوي لوكاسا.

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