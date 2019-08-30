محمد النني في طريقه إلي اسنطبول للانضمام إلي بشكتاش

نشر محترفنا المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الانجليزي صورة له خلال تواجده في إحدي الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية. تمهيدا لانضمامه إلي صفوف بشكتاش بعدما توصل الفريق التركي الي اتفاق مع نظيره أرسنال علي ضم اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد . أرسنال علي ضم اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد . ومن المقرر أن يصل محمد النني إلي مطار اسطنبول حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي ويرتدي قميص بشكتاش. القاهرة، قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي ويرتدي قميص بشكتاش. وسوف ينتقل النني لبشكتاش التركي علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون ان يدفع الفريق التركي أي مقابل مادي لنادي أرسنال الانجليزي علي أن يتكفل الفريق التركي بتحمل راتب محمد النني بالكامل .

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