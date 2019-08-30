ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

أعلن ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره حرس الحدود في اللقاء الذي يجمعهما بربع نهائي كأس مصر. كأس مصر. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي : حراسة المرمى : أحمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع : رجب بكار، علي جبر ، أحمد أيمن منصور، محمدحمدي. خط الوسط : دونجا ، عمر جابر ، ايريك تراوري إسلام عيسي. خط الهجوم : عبده لومالا ، جون انطوي

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