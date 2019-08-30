ناشئو الزمالك يهزمون الأهلي ببطولة الجمهورية مواليد 2001

فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2001 علي فريق الأهلي بهدف دون رد، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين علي مجمع ملاعب النادي بالجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين لكرة القدم. ملاعب النادي بالجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين لكرة القدم. أحرز هدف الزمالك أحمد خالد مهاجم الفريق في الدقيقة الـ 47 من الشوط الثاني للوقت االمحتسب بدل الضائع يذكر أن زمالك 2001 يديره فنيا أمير عبدالعزيز ويعاونه منتصر الجدي وأيمن الفيومي مدرب حراس ومحمود مغاوري إداريا. الفريق في الدقيقة الـ 47 من الشوط الثاني للوقت االمحتسب بدل الضائع يذكر أن زمالك 2001 يديره فنيا أمير عبدالعزيز ويعاونه منتصر الجدي وأيمن الفيومي مدرب حراس ومحمود مغاوري إداريا.

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