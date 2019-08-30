شباب المقاولون وبيراميدز حبايب فى بطولة الجمهورية مواليد 2001

حسم التعادل الإيجابي مباراة فريق المقاولون مواليد 2001 أمام نظيره بيراميدز ضمن مباريات الأسبوع الثانى من بطولة الجمهورية فى المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب منتجع الأسيوطىوافتتح بيراميدز أهداف اللقاء محمد عماد في فى منتصف الشوط الأول وتعادل للمقاولون اللاعب محمود تايسون قبل نهاية وبدء الشوط الثانى بضغط من فريق المقاولون وأهدر مهاجموه أكثر من فرصة مؤكدة عن طريق عثمان السيد وزيا .
وبهذه النتيجة يحصد المقاولون النقطة الرابعة بعد فوز على المصرى فى الأسبوع الأول وكذلك يحصد بيراميدز النقطة الرابعة.
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