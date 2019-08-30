رياضة | طارق العشري يعلن تشكيل حرس الحدود أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يعلن تشكيل حرس الحدود أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر. وضم تشكيل الحدود كلا من :- Advertisements أحمد السعدني - نانا انتوي - محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد تاحا - محمد أسامة حسين - مصطفى عبد المجيد - حسن مجدي - جاتوش بانوم - عمرو الحلواني - أنطوني لوكاسا. أما البدلاء :- سامح علي - محمد مصطفى شطا - محمد محمود همام - مصطفى محمد علي "مارسيلو" - أحمد شرويدة - أحمد فتحي "فيليكس" - محمد عزا القط.

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