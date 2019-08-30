رياضة | رسميا.. الجبلاية تمنع الجماهير من حضور مباراة الاتحاد والزمالك بالكأس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن إقامة مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، بدون حضور جماهيري بمسابقة كأس مصر.

وأرسل مسئولو الجبلاية، فاكسا رسميا للناديين، يؤكد خلاله اقتصار عدد الحضور على 75 فرد من أعضاء الجمعية العمومية لكل نادي.

وأعلن الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك، بالدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر.

وقامت إدارة زعيم الثغر بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادي الاتحاد السكندري قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

ويواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعد ان نجح الفارس الابيض في تخطي عقبة مصر للمقاصة بهدف نظيف سجلة اللاعب عبدالله جمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.