رياضة | رسمياً.. ملعب توتنهام الجديد يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ملعب توتنهام الجديد يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2022/2023، وذلك في إطار الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الأندية في جميع نسخ البطولة.

وسيكون ملعب توتنهام هوتسبير الجديد المستضيف للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023، حيث أن الملعب قد افتتح في الموسم الماضي بعد خوض السبيرز ما يقارب من عامين منافسته على ملعب ويمبلي.

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وكان السبيرز قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية خلال المباراة النهائية أمام منافسه فريق ليفربول بنتيحة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويملك ريال مدريد الإسباني الرقام القياسي في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة، حيث نجح في الفوز باللقب بشكل متتالي خلال أعوام 2016 و2017 و2018.

ومن المقرر أن يقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية على ملعب أتاتورك الأوليمبي في تركيا.