رياضة | إف سي مصر يختتم معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يختتم معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم مساء الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، معسكره الذي أقيم ببرج العرب، استعداداً للموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وحقق إف سي مصر الفوز منذ قليل على فريق الحمام بهدفين مقابل هدف، سجلهما رضا الويشي من ركلة جزاء في الشوط الأول، وأحمد الصعيدي في الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء أحرز الفريق المطروحي هدفه الوحيد.

وكان إف سي مصر قد تعادل مع الترسانة بهدف لكل منهما، ثم تغلب على أبو قير بهدف نظيف، قبل الفوز على الحمام، خلال ثلاث مباريات ودية أقيموا خلال المعسكر.

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ومن المقرر أن يعود لاعبو نادي مصر للتدريبات يوم الإثنين المقبل، عقب الحصول على راحه يومي السبت والأحد.

على جانب آخر، إستغني نادي مصر عن خدمات الثنائي محمد سعيد، ومحمد ممدوح، من مواليد 1997.

وتشمل قائم الصفقات الجديدة كلاً من : عصام ثروت، عبد الرحمن جندية، اسلام صالح، مصطفى كالوشا، كليف، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، عمر حبشي، صلاح أحمد أوتاكا، ومحمد جبر، وأبو النصر حلمي، طه عادل، إيجور، ومؤمن إبراهيم.