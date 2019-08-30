رياضة | رئيس الزمالك يهنئ فريق الناشئين بعد الفوز على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يهنئ فريق الناشئين بعد الفوز على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التواجد بملاعب الناشئين عقب انتهاء لقاء فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠١ أمام الاهلي والذي انتهي بفوز الزمالك بهدف دون رد، حيث هنأ منصور، اللاعبين علي الفوز والروح العالية التي خاضوا بها اللقاء.

وطالب رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق بالاستمرار في الانتصارات ، كما رحب منصور بلاعبي الاهلي والجهاز الفني وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في مقر القلعه البيضاء .

وقرر صرف مكافأة للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز اليوم بقمة بطولة الجمهورية.

وفاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 علي فريق الأهلي بهدف دون رد ، وذلك في اطار اللقاء الذي جمع الفريقين علي مجمع ملاعب النادي بالجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين.

احرز هدف الزمالك اللاعب أحمد خالد مهاجم الفريق في الدقيقة الـ 47 من الشوط الثاني.

يذكر ان زمالك 2001 يديره فنيا امير عبدالعزيز ويعاونه منتصر الجدي وأيمن الفيومي مدرب حراس ومحمود مغاوري اداريا.

في سياق آخر يواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

Advertisements

حيث شهد مران الأمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الامس أمام فريق مصر للمقاصة، بينما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية وفنية تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.

ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل في احد فنادق مدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة للفارس الابيض للمباراة المرتقبة بالدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.

ونجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.