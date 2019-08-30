رياضة | فالفيردي يكشف عن حظوظ برشلونة في دوري الأبطال.. ويحسم مصير راكيتيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف عن حظوظ برشلونة في دوري الأبطال.. ويحسم مصير راكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب رائع، حيث لعب العديد من المباريات هنا، ولا يوجد شيء يشير إلى أنه لن يكون هنا مستقبلاً.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا بالليجا: "راكيتيتش لم يلعب المباراة الاخيرة تمامًا كما لم يلعب بوسكيتس في بيلباو. الموسم طويل جدًا وهناك مجال للجميع".

وأضاف: "جريزمان ؟ لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة له، لقد استجاب بشكل جيد، تماماً كما نتوقع منه".

وواصل: "إذا كانت الكرة قريبة من غريزمان فهو حاسمٌ امام المرمى وهذا ما نريده".

وتابع: "لقد واجهنا قرعة صعبة في دوري الأبطال كما في السنوات السابقة، لم تكن مفاجأة".

واستطرد: "رجاءاً لا تسالوني عن السوق, اريد التركيز على اوساسونا".

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وأردف فالفيردي: "في العام الماضي فزنا بثمانية مباريات في الابطال وهدفنا هذا العام هو أن نكون الأول في المجموعة، إنه عمل معقد ويجب ان تعمل بجِد".