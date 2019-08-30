رياضة | فالفيردي يكشف عن حظوظ برشلونة في دوري الأبطال.. ويحسم مصير راكيتيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف عن حظوظ برشلونة في دوري الأبطال.. ويحسم مصير راكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا بالليجا: "راكيتيتش لم يلعب المباراة الاخيرة تمامًا كما لم يلعب بوسكيتس في بيلباو. الموسم طويل جدًا وهناك مجال للجميع".
وأضاف: "جريزمان ؟ لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة له، لقد استجاب بشكل جيد، تماماً كما نتوقع منه".
وواصل: "إذا كانت الكرة قريبة من غريزمان فهو حاسمٌ امام المرمى وهذا ما نريده".
وتابع: "لقد واجهنا قرعة صعبة في دوري الأبطال كما في السنوات السابقة، لم تكن مفاجأة".
واستطرد: "رجاءاً لا تسالوني عن السوق, اريد التركيز على اوساسونا".
وأردف فالفيردي: "في العام الماضي فزنا بثمانية مباريات في الابطال وهدفنا هذا العام هو أن نكون الأول في المجموعة، إنه عمل معقد ويجب ان تعمل بجِد".
وحول رحيل ميراندا قال فالفيردي: "سيكون هذا الانتقال جيداً لـ تطوره كلاعب. في العام الماضي كان معنا كلاعب ثاني بعد جوردي ألبا ومع تقدم الموسم اخترت أن أضعه على الجانب الأيمن. إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لكن لديه صفات رائعة و كل شيء يعتمد عليه".
وأكمل مدرب البارسا: "انت لا تعرف اي لاعبين سيخرجون في الايام الاخيرة من السوق، ولهذا السبب يطلب المدربون إغلاق السوق عندما تبدأ المنافسة".
وأشار بقوله: "هناك العديد من القيل والقال لكن هذا لا يؤثر علينا, إذا تم إغلاق السوق لن يستمر كل هذا. الامر ليس مريحًا".
وتحدث فالفيردي عن دي يونج بقوله: "على فرينكي أن يتطابق مع ديناميكيات فريقنا والدوري الاسباني دي يونغ لعب في الوسط و المحور, يؤدي بشكل جيد في كلا المركزين ومن الجيد أن يكون قادرًا على التناوب دي يونغ يمكنه إعطاء المزيد في الجانب الهجومي".
واختتم: "قضية نيمار مرهقة ؟ من 0 لـ 10 اعطيها 9.5 هَهٌاي".